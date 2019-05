Gemischte Woche für den Hella DSV

Ein Sieg und eine Niederlage sind die Bilanz der englischen Woche für den DSV.

Den Auftakt in die englische Woche machte für den DSV das VFV Cup-Viertelfinalspiel bei Ligakonkurrent FC Egg. In einem spannenden Spiel gingen die Dornbirner in der 22. Minute durch den stark aufspielenden Julian Erhart mit 1:0 in Führung. Die Hausherren trafen aber noch vor der Pause zum 1:1 Ausgleich. In Halbzeit zwei gingen dann die Wälder in Führung, ehe Erhart mit seinem zweiten Treffer den DSV wieder zurück ins Spiel brachte. Es folgte eine turbulente Schlussphase – Tore blieben aber aus und so mussten die Kicker Überstunden in der Junkerau machen. Die Entscheidung erst im Elfmeterschießen – Julian Birgfellner trifft für die Haselstauder, der Egger Schütze verschießt und somit zogen die Grün-Weißen ins Halbfinale des VFV Cups ein. Hier trifft der Hella DSV als Titelverteidiger bereits am kommenden Mittwoch, 15. Mai um 19 Uhr auf der Birkenwiese auf den FC Dornbirn.