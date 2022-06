Gemeinschaftsordination mit neuer ukrainischer Ärztin

Seit kurzem wird das Team der Gemeinschaftsordination von Stadtarzt Dr. Joachim Hechenberger und Dr. Maximilian Barta von der ukrainischen Allgemeinmedizinerin Dr. Oksana Bakanova unterstützt.

In Charkiw hat sie Allgemeinmedizin studiert, in Dnipro zuletzt in einem öffentlichen Primärversorgungszentrum gearbeitet.