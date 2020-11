Gemeinschaft anders erleben

„Liebe Pfarrgemeinden im Seelsorgeraum Hohenems:

‚Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage‘: das sind die Worte des Auferstandenen an seine Jünger (Mt 28,20). Auch die Jüngergruppe musste sich an eine neue Art von Gemeinschaft gewöhnen. Obwohl sie Jesus nicht sehen konnten, so war er ihnen doch präsent.

In der aktuellen Situation des neuen Lockdown können wir uns gut in diese Lage versetzen. Wir können Gemeinde nicht in der gewohnten Weise leben und wissen doch um die Gegenwart voneinander. In diesem Sinne wollen wir wie im Frühjahr Zeichen der Verbundenheit setzen. Das „Gebeat vo Ems“ lädt ein, sich am Sonntag um 10 Uhr Zeit für Stille und Gebet zu nehmen, z. B. auch bei den Mediengottesdiensten, und zu wissen: wir sind nicht allein. Die Stadt und die s’Blättle-Redaktion stellen in dankenswerter Weise Platz für einen wöchentlichen Impuls zur Verfügung. Die Homepage des Seelsorgeraums informiert; die Kirchen bleiben für das persönliche Gebet geöffnet. In der Zeit von Samstag, dem 28. November bis Samstag, dem 26. Dezember 2020, läuten die Glocken um 20 Uhr für fünf Minuten im adventlichen und weihnachtlichen Gedenken.