Gemeinsames Geschichtsbuch von Österreich und Tschechien

Darüber gesprochen wurde schon seit Jahren, nun ist es endlich fertig: Das gemeinsame österreichisch-tschechische Geschichtsbuch wird am Freitag vorgestellt. Die unterschiedliche Interpretation der gemeinsamen Geschichte sorgte in den vergangenen Jahren regelmäßig für Misstöne zwischen den Nachbarländern. Das Buch soll einen Beitrag für ein besseres Verständnis der beiden Länder leisten.

Der Schwerpunkt des 400-Seiten-Werkes liegt daher auch auf der jüngeren Geschichte, die in großen Überblickkapiteln anschaulich dargelegt wird. In einem eigenen großen Kapitel werden die gegenseitigen Stereotype und der schwierige Umgang mit der gemeinsamen Geschichte behandelt. Darin werden auch die wechselseitige Vorurteile seit der gemeinsamen Zeit in der Habsburgermonarchie und die nationalen Traumata der Tschechen – die Schlacht am Weißen Berg 1620 und das Münchner Abkommen 1938 – behandelt.