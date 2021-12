Gemeinsamer Mehrwert: MINT V-Süd

Ein Kooperationsprojekt aus dem Vorarlberger Süden soll Kinder und Jugendliche auf spielerische Art und Weise für die Themenbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistern.

Startschuss für MINT V-SÜD

Erster MINT-Impulstag

Im Herbst fand der erste MINT-Impulstag der Bildungsregion Bludenz-Montafon-Brandnertal am Biohof Verner in Bartholomäberg statt. Zahlreiche Multiplikatoren aus den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Gemeindevertretung und Jugendarbeit folgten der Einladung der MINT-Projektkoordinatorinnen. Ziel dieses ersten MINT-Impulstages war es, MINT-Akteure an einen Tisch zu holen und die bereits vorhandenen MINT-Angebote in der Bildungsregion vorzustellen, sichtbar zu machen und neue Ideen zu sammeln. Stets mit dem Blick darauf, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für die Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern und die Motivation für eine Ausbildung in diesen Bereichen zu fördern.