Gemeinsam.sicher: Polizei sucht Verstärkung und zeigt mehr Bürgernähe

Mit "Oskar" sucht die Polizei derzeit Verstärkung. Im Rahmen der Initiative "gemeinsam.sicher" will die Polizei näher beim Bürger sein.

"Wir sind auf der Suche nach neuen Polizisten", erklärt Jennifer Sparr von der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Werbepolizist Oskar unterstützt dabei. Der Pappaufsteller steht ab sofort im Messepark in Dornbirn. Er informiert schnell und unkompliziert über den Beruf Polizist: Wenn man seinen QR-Code scannt, kommt man zur Website mit Informationen und Bewerbungsmaterial.

Oskar und "gemeinsam.sicher"

Oskar ist bereits zum zweiten Mal im Einsatz. Bereits im vergangenen Sommer war er im Ländle unterwegs - auch im Rahmen der Initiative " gemeinsam.sicher ". Daher wurden bewusst Standorte von Kooperationspartnern gewählt - bisher steht er in dreifacher Ausführung im Messepark, weitere Standorte im Ländle sollen bald folgen.

Information und Prävention

Hinter "gemeinsam.sicher" steckt, dass die Polizei näher bei den Menschen sein will: "Gerade jetzt in der Coronakrise ist es sehr wichtig, dass die Leute einen Ansprechpartner bei der Polizei haben und, dass die Polizei ganz nah bei den Leuten ist." In nächster Zeit sollen daher auch wieder vermehrt Präventionsveranstaltungen stattfinden, bei denen informiert wird und Fragen beantwortet werden.