Gemeinsam pflanzen und entdecken

Die Veranstaltungsreihe „natuRankweil“ steht unter dem Motto „Zurück zu den Wurzeln“.

Passend zum Motto wird am 13. April der Kochkurs „Heilsamer Genuss – Kochen mit Wurzeln und Kräutern“ angeboten. Der Heilkräuterfachmann und Diätkoch Dietmar Oberhauser stellt verschiedene Wurzeln und Kräuter vor und zeigt, wie man sie genüsslich in den täglichen Speiseplan einbauen kann. Ein weiterer Termin im April widmet sich dem Thema „Naturnahe, heimische Hecken im Hausgarten“. Bäume und Sträucher sind das Grundgerüst in jedem Garten. Sie spenden Schatten im Sommer, sind Sichtschutz und grenzen Nutzungsflächen ab. Sie verbessern die Luftqualität und regulieren das Kleinklima im Garten. Zudem bieten sie Lebensraum für zahlreiche Tiere und geben so den Gartenbesitzern die Möglichkeit zur Beobachtung der Tier- und Pflanzenwelt. Der Vorteil von heimischen Pflanzen liegt auf der Hand: Heimische Pflanzenarten fördern Nützlinge, sind ans regionale Klima angepasst und so wesentlich widerstandfähiger als eingeführte Arten – außerdem sind sie pflegeleichter und kostengünstiger. Wie eine Hecke mit heimischen Arten angepflanzt wird und welche Pflanzen sich dazu eignen, erfahren die Teilnehmer im Infokurs mit Andreas Knapp, Landesforstgarten und Wilfried Ammann, Bauhofleiter. Anschließend wird die Theorie in die Praxis umgesetzt und gemeinsam eine heimische Hecke gepflanzt. Der Kurs findet am Freitag, 26. April 2019, von 14 bis 17 Uhr im Landesforstgarten statt.