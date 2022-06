Gemeinsam Großes leisten – seit 1897.

Vieles von dem, was für uns heute selbstverständlich ist, war einst eine mutige Vision. So auch die Gründung der Hypo Vorarlberg vor 125 Jahren. Der Auftakt einer Erfolgsgeschichte, die heute bis über die Landesgrenzen hinaus geschrieben wird.

In den ersten zehn Geschäftsjahren suchten bereits über 4000 Grundbesitzer um Hypothekendarlehen an. Die Darlehen wurden durch die Ausgabe von Pfandbriefen refinanziert. Diese waren durch die Hypotheken und zusätzlich durch die Haftung des Landes Vorarlberg gesichert und galten als besonders attraktiv. So erwirtschaftete die Bank bereits in den ersten Jahren einen kleinen Überschuss. Seit der Gründung der Hypo Vorarlberg im Jahr 1897 haben die Menschen zwei Weltkriege, Währungsumstellungen und Wirtschaftskrisen erlebt. Als Reaktion auf den Wandel der Zeit gab es immer wieder mutige Neuanfänge. Auch der Hypo Vorarlberg ist es stets gelungen, sich ihrem veränderten Umfeld anzupassen. Durch die ständige Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, innovative Ideen umzusetzen und neue Wege zu gehen, konnte die Bank in den vergangenen 125 Jahren eine eindrucksvolle Geschichte schreiben, aus eigener Kraft wachsen und sich zu dem entwickeln, was sie heute ist: das größte Einzelinstitut in Vorarlberg, eine erfolgreiche und gut aufgestellte österreichische Bank sowie ein wichtiger Finanzpartner, Wirtschaftsfaktor, Arbeitgeber und Förderer in ihren Marktgebieten.