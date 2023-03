Gemeinsam für mehr Beschäftigte im Land

Die jüngsten Vorzeichen deuten in diesem Jahr auf eine herausfordernde Entwicklung der Arbeitsmarktsituation hin.

Über 3000 Personen profitieren

Non-Profit-Organisationen führen im Auftrag des AMS Vorarlberg Beschäftigungsprojekte mit dem Ziel der beruflichen Integration von langzeitarbeitslosen und am Arbeitsmarkt benachteiligten Personen durch. Durch die Bereitstellung von Transitarbeitsplätzen wird die nachhaltige Integration von schwer vermittelbaren Personen in den Arbeitsmarkt gefördert. Die zeitlich befristeten ­Beschäftigungsverhältnisse erhöhen die Chancen des Übergangs von der Arbeitslosigkeit in ein reguläres Dauerbeschäftigungsverhältnis. Die Trägerorganisationen aqua mühle frastanz soziale dienste gGmbH, INTEGRA Vorarlberg gGmbH, carla Caritas, Kaplan Bonetti gGmbH, pro mente Vorarlberg gGmbH und Dornbirner Jugendwerkstätten setzen die gemeinsam konzipierten Beschäftigungsprojekte um. Im Jahr 2023 können insgesamt 514 Personen so ein befristetes ­Arbeitsverhältnis eingehen. Das AMS Vorarlberg unterstützt die sozialökonomischen Projekte in Summe mit rund 7,9 Millionen Euro, das Land steuert als Kofinanzierungen rund 2,7 Millionen Euro bei. Zudem sind aktuell zwei ESF-Calls geöffnet: Ausgeschrieben ist z. B. ein auf vorläufig zwei Jahre ausgelegtes ESF-Projekt, das Langzeitbeschäftigungslose bzw. von Langzeitbeschäftigungslosigkeit bedrohte Personen mit erheblichen (multiplen) Vermittlungseinschränkungen möglichst direkt in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln soll. Nach einer individuellen Vorbereitungsphase in einer Beratungs- und Betreuungseinrichtung (BBE) erfolgt der Einritt in eine Beschäftigung entweder durch direkte Vermittlung in den regulären Arbeitsmarkt oder im Rahmen einer gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung. Insgesamt sollen 2023 rund 800.000 Euro in das Projekt investiert werden.