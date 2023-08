Gemeinsam für krebskranke Kinder in Vorarlberg

Am vergangenen Wochenende fand am Admira-Platz in Dornbirn die Spendenübergabe der Schlossberg-Challenge ´23 statt.

Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Dieter Egger begann die Benefizaktion für krebskranke Kinder in Vorarlberg bereits Anfang Juni. In den folgenden sechs Wochen nahmen zahlreiche Lauffreunde und Challenge-Teilnehmer die Herausforderung an und erklommen den Emser Hausberg.