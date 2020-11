Gemeinsam für krebskranke Kinder in Vorarlberg

In Zeiten von Corona gab es in diesem Sommer die „Stunde des Herzens Alt-Ems-Challenge“ für krebskranke Kinder in Vorarlberg.

Bei der die Teilnehmer über sechs Wochen lang die Möglichkeit hatten, zur Burgruine Alt Ems zu wandern/laufen und damit ihre Solidarität mit den krebskranken Kindern in Vorarlberg zu zeigen.

Mit der Übernahme der Startgebühr konnten die Teilnehmer dazu auch krebskranke Kinder und Familien von „Stunde des Herzens“ finanziell unterstützen.

Insgesamt über 300 Damen, Herren und Kinder sind dabei in der Zeit vom 1. Juli bis 15. August 2020 rund 800 Mal auf den Emser Hausberg gelaufen und haben dabei für den guten Zweck gespendet. „Die Alt-Ems-Challenge war ein sagenhafter Erfolg und mit einer Gesamtsumme von über 8.000 Euro wurden unsere Erwartungen mehr als übertroffen. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer, Partner und Sponsoren“, so Initiator Michael Mäser.

Den Abschluss sollte dann das „Stunde des Herzens“-Herbstfest in Hohenems bilden. Aufgrund der aktuellen Lage und Maßnahmen war dies dann leider nicht möglich und so überbrachte „Stunde des Herzens“-Obmann Joe Fritsche gemeinsam mit Michael und Daniel Mäser im Namen aller Teilnehmer die Spenden an die betroffenen Kinder. Insgesamt konnten so acht Familien mit jeweils 1.000 Euro unterstützt werden.

„Vergelts Gott an alle Läufer der Alt-Ems Challenge und für die wunderbare Sozialaktion. Es war schön zu sehen, wie alle Teilnehmer mit ganzem Herzen für die krebskranken Kinder auf den Schlossberg unterwegs waren“, freute sich auch Joe Fritsche von „Stunde des Herzens“.