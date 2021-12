Gemeinsam dem Schicksal die Stirn geboten

Patrizia und Bianca Luger unterstützen mit einer Selbsthilfegruppe auch andere Sterneneltern.

Bedarf vorhanden

Sophie, das Baby von Bianca Luger, wurde im Oktober 2011 in der 41. Schwangerschaftswoche still geboren. Das bedeutet, dass das kleine Mädchen bei der Geburt verstorben ist. Knapp zehn Jahre später schlug das Schicksal erneut zu. Im Februar 2020 kam Ferdinand, der Sohn von Patrizia Luger, in der 40. Schwangerschaftswoche zur Welt und verstarb überraschend am nächsten Tag. „Ich war in einem schwer zu beschreibenden Ausnahmezustand“, erinnert sich Patrizia. In ihrer Schwägerin Bianca fand sie jemanden, mit dem sie ihr Leid uneingeschränkt teilen konnte. „Die Gespräche mit ihr haben mir gezeigt, dass es ganz normal war, was ich in dieser Situation mitmachte.“ Familie und Freunde können am meisten Unterstützung bieten, „wenn sie mit den Eltern über das verstorbene Kind sprechen oder gemeinsam schweigen“, wissen Bianca und Patrizia. Nichts schmerze Eltern mehr, als wenn das Kind, das so sehr vermisst wird, einfach aus Gesprächen ausgeblendet werde.