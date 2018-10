Gemeinsam auf den Spuren der Vorfahren

Stadtarchivar Werner Matt blickt auf die erfolgreiche Kooperation mit der Dornbirner Geschichtswerkstatt.

Dornbirn. Auf 25 Jahre Stadtarchiv Dornbirn am Marktplatz 11 darf man schon ein wenig stolz sein. Der Erfolg, das sogenannte Gedächtnis der Stadt aus einem stillen Dasein herauszuführen, ein Netzwerk für einschlägige Aktivitäten aufzubauen und das Haus für den Dialog mit der Dornbirner Bevölkerung zu öffnen, ist zunächst auf die konsequente Arbeit eines Mannes zurückzuführen. Der Historiker Werner Matt wurde im Jahr 1981 der erste hauptamtliche Stadtarchivar Dornbirns und ist bis heute der Leiter der Institution. Viel ist seither passiert. Inzwischen ist ein fünfköpfiges Team eingezogen, das im schönen Patrizierhaus Fakten recherchiert und Akten archiviert. Die Türe hat sich auch für ein EU-gefördertes Projekt geöffnet. Das Stadtarchiv Dornbirn ist der einzige Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum bei einer internationalen Plattform, die sich mit der künftigen Nutzung von brachliegenden Industrieanlagen beschäftigt. Und genau da kann sich Dornbirn gut einbringen. „Für die Auswahl des Stadtarchivs Dornbirn als Partner waren die verschiedenen, erfolgreich durchgeführten Projekte im Bereich der Industriegeschichte ausschlaggebend“, so Werner Matt.

Beim Werkstatt-Treff am 7. November, zu dem die Bevölkerung herzlich eingeladen ist, wird Werner Matt der Referent sein. Sein Thema lautet: Geschichtswerkstatt und Stadtarchiv – ein erfolgreiches Kooperationsmodell. 25 Jahre Stadtarchiv Dornbirn nimmt er zum Anlass, sich mit gemeinsamen Projekten, Veranstaltungen und Initiativen zu beschäftigen. „Ein solcher Rückblick führt in die Gegenwart und erlaubt auch einen Ausblick in die nähere Zukunft“, so Werner Matt. Nur so viel sei vorab verraten: es wird auch von großen Zielen die Rede sein. Dazu gehören ein Industrielehrpfad und ein Industriemuseum, zwei Vorhaben, die schon bald in greifbare Nähe rücken könnten.