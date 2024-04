Gemeinnütziger Wohnbau erwartet Rückgang der Bauleistung

Der gemeinnützige Wohnbau sieht schwierigen Zeiten entgegen. 2023 haben die 182 gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) rund 14.900 Wohnungen fertiggestellt. "Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache", sagte Verbandsobmann Klaus Baringer am Dienstag. So lag die Bauleistung 2023 um 10 Prozent unter dem Zehnjahresdurchschnitt von 16.500 Wohnungen. Für die nächsten Jahre wird ein weiterer Rückgang der Bauleistung erwartet, weshalb die GBV mehr Maßnahmen von der Politik fordern.

Rund 60 Prozent der Gesamtbauleistung der GBV spielt sich nach eigenen Angaben in Ostösterreich ab. In Wien und Niederösterreich wurden vergangenes Jahr 4.300 bzw. 3.970 Wohnungen fertiggestellt, im Burgenland waren es 1.000. In Oberösterreich wurden 2023 rund 2.070 Wohnungen übergeben. In der Steiermark waren es 1.250, in Tirol 950, in Salzburg 800, in Kärnten 290 und in Vorarlberg 260. Mit Ausnahme des Burgenlandes, wo fast so viele Einheiten wie 2022 errichtet wurden, ging die Bauleistung in allen Bundesländern zurück.