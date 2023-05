Gemeinnütziger Wohnbau verbilligt auch private Mieten

Gemeinnützige Wohnungen sind nicht nur für die eigenen Bewohnerinnen und Bewohner von Vorteil, sondern sorgen indirekt auch bei privaten Wohnungen für geringere Mieten. Zu dem Schluss kommt eine gemeinsame Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) und des Verbandes der gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV). "Wie groß diese Wirkung ist, hängt stark vom Marktanteil im jeweiligen regionalen Mietwohnungsmarkt ab", teilte Studienleiter Michael Klien vom Wifo mit.

Laut der Studie lag der tatsächliche Gemeinnützigen-Anteil 2020 landesweit bei 17 Prozent - 1971 seien es nur neun Prozent gewesen. Rechne man kommunale Wohnungen mit ein, habe sich der Anteil von Non-profit-Mietwohnungen im gleichen Zeitraum von 20 auf 24 Prozent erhöht. In Wien sei der GBV-Anteil in dem Zeitraum von 7 auf 21 Prozent gestiegen. Inklusive Gemeindebauten lag der Non-profit-Anteil in der Bundeshauptstadt 2020 bei 43 Prozent.