Gemeinnütziger Wohnbau liegt im Plansoll

Dafinser Wohnanlage wird im Sommer fertiggestellt

Für die Bergparzelle Dafins auf alle Fälle ein großer Schritt in die Zukunft und auf eine nachhaltige Erhaltung der örtlichen Infrastruktur. Einwohnertechnisch stagnierte Dafins in den letzten Jahren, nun bekommt man kommenden Sommer auf einen Schlag eine deutliche Bevölkerungssteigerung. Von der Gemeinde Zwischenwasser, zu der Dafins gehört, wird es nach dem ersten gemeinnützigen Wohnbauprojekt in Muntlix, die nun zweite Anlage in der Kommune sein. Für eine dritte Anlage mittels Sanierung des ehemaligen Altersheims in Arkenstraße durch die Vogewosi in Muntlix, laufen indessen die Vorbereitungen. CEG