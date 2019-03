Gemeindewahlen in Salzburg

Im Bundesland Salzburg stellen heute die Bürger die kommunalpolitischen Weichen für die nächsten fünf Jahre: Bei den Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahlen in den 119 Gemeinden sind über 434.000 Menschen wahlberechtigt. An der Dominanz der ÖVP in den Kommunen dürfte dabei nicht gerüttelt werden. Spannung verspricht die Wahl in der Landeshauptstadt - eine der wenigen SPÖ-Bastionen im Land.

Zum einen ist den Umfragen zufolge das Rennen um den Bürgermeister zwischen Amtsinhaber Harald Preuner (ÖVP) und seinem Vize Bernhard Auinger (SPÖ) offen, zum anderen geht es um die Frage, wie nahe eine mögliche rechts-konservative Mehrheit aus ÖVP und FPÖ der langjährigen De-facto-Koalition aus Rot und Grün kommen kann. Landesweit haben sich 268 Kandidaten um die 119 Bürgermeister-Sessel beworben, wobei in 32 Gemeinden nur ein Bewerber auf dem Stimmzettel steht. Insgesamt rittern 397 Parteien, Namenslisten und Wählergemeinschaften um die 2.134 Mandate in den Gemeindevertretungen. Die Wahllokale schließen spätestens um 16.00 Uhr, nur eine Pongauer Gemeinde hält bis 17.00 Uhr offen.