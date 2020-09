Gemeindewahl 2020

Die Wahlzeit für die Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahl in Hohenems am kommenden Sonntag, dem 13. September 2020, ist von 7.30 bis 12 Uhr.

In Hohenems treten drei Kandidaten zur Bürgermeister-Direktwahl an: • Dieter Egger (Bürgermeister Dieter Egger – Hohenemser Freiheitliche und Parteifreie) • Gerhard Stoppel (Hohenemser Volkspartei – Team Gerhard Stoppel) • Bernhard Amann (Ems isch üsr)

Sie betreten das Wahllokal, zeigen Ihren amtlichen Lichtbildausweis und erhalten ein graues Kuvert. Sie begeben sich in die Wahlkabine, füllen die beiden Stimmzettel aus und geben beide Stimmzettel in dieses graue Kuvert.

Sollten Sie die beiden Stimmzettel, die Ihnen bereits nach Hause zugesandt wurden, schon ausgefüllt haben, können Sie selbstverständlich auch diese beiden Stimmzettel in das graue Kuvert geben.

Nachdem Sie das Kuvert verschlossen haben, verlassen Sie die Wahlkabine und werfen Sie es vor den Augen des Wahlleiters in die Wahlurne.