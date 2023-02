Gemeindevermittlungsdienst nahm seine Arbeit auf!

Die Hohenemser Stadtvertretung hat einen Gemeindevermittlungsdienst eingerichtet. Dieser besteht aus drei Mitgliedern: Bernhard Themessl (vorsitzende Person), Jürgen Isopp und Wilhelm Nagelschmied.

Was macht der Gemeindevermittlungsdienst?

Außergerichtliche Vermittlung von Streitigkeiten in den Angelegenheiten des Zivilrechtswesens und des Strafrechtswesens, konkret:

• In Streitigkeiten über Geldforderungen und Ansprüche auf bewegliche Sachen;

• in Streitigkeiten über Bestimmung oder Berichtigung von Grenzen unbeweglicher Güter oder über Grunddienstbarkeiten;

• in Streitigkeiten über die Dienstbarkeit der Wohnung;

• in Besitzstreitigkeiten.

Vermittlung von Streitigkeiten in Verwaltungsstrafangelegenheiten, konkret:

Der Gemeindevermittlungsdienst wird auf Anfrage tätig. Hohenemser Bürger können sich in Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Gemeindevermittlungsdienstes fallen, zur Terminvereinbarung an das Sekretariat der Stadtamtsdirektion wenden.