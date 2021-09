Gemeindetag im Zeichen von Corona und Klimawandel

Corona, Klima-Wandel und Pflege haben den Hauptevent des Gemeindetags in Tulln Donnerstagvormittag geprägt. Was die ökosoziale Steuerreform angeht, signalisierten die ÖVP-Vertreter von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) abwärts viel Verständnis für die Anliegen der Autofahrer. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) warb für mehr Medizin-Studienplätze und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl (ÖVP) für mehr Home Office.

Es war Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der in seiner Rede den Klimaschutz ganz oben positionierte. Schließlich wolle man nicht, dass man bald im Veltliner-Land nur noch Rotwein anbauen könne, gab das Staatsoberhaupt dem ernsten Thema auch eine humoristische Note.

Die Botschaft kam so weit an, dass alle Folgeredner die Bedeutung des Klimawandels betonten. "Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind in der DNA der Gemeinden verankert", versicherte Riedl, um freilich gleich anzumerken, dass die Bodenverbauung Sache der Kommunen bleiben müsse und Genehmigungsverfahren rascher vonstatten gehen müssten, auch um Innovationen zu ermöglichen.