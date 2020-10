Gemeinderat - SPÖ behält in Ottakring ersten Platz

Ottakring bleibt bei der Gemeinderatswahl in der Hand der SPÖ Die Sozialdemokraten erzielten 43,54 Prozent - das ist ein Zuwachs um 2,69 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 27,15 Prozentpunkten an die ÖVP mit 16,39 Prozent (plus 8,19 Prozentpunkte). Dank dieses massiven Stimmenausbaus schaffte die Volkspartei aber den Aufstieg von Platz vier. 14,54 Prozent der Wähler erreichten die Grünen - sie hielten damit de facto den Stand von 2015.

Viertstärkste Partei im 16. Bezirk wurde die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 20,59 Prozentpunkten markiert einen dramatischen Rückgang auf 7,66 Prozent für die Freiheitlichen. Die NEOS steigerten sich um 0,7 Prozentpunkte: 6,05 Prozent bedeuten Platz fünf. Das neue Projekt des ehemaligen Vizekanzlers und FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache bekam nur 4,1 Prozent - Platz sechs. Die übrigen Listen kamen auf 7,72 Prozent.

In Ottakring waren bei der Gemeinderatswahl 56 188 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 37,26 Prozent niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.