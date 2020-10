Gemeinderat - Ottakring: SPÖ erneut an der Spitze

Die SPÖ bleibt in Ottakring bei der Gemeinderatswahl auf Platz eins Mit einem leichten Plus von 0,84 Prozentpunkten auf 41,69 Prozent konnten die Sozialdemokraten ihre Vormachtstellung halten. Weit dahinter liegt mit 23,77 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die ÖVP mit 17,92 Prozent (plus 9,72 Prozentpunkte). Dank dieses massiven Stimmenausbaus schaffte die Volkspartei aber den Aufstieg von Platz vier. 17,91 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Die Ökopartei geht um 3,49 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor.

Viertstärkste Partei im 16. Bezirk wurden die NEOS, die um 1,17 Prozentpunkte auf 6,52 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Massive Verluste gab es für die FPÖ, die 22,2 Prozentpunkte verlor und nun bei 6,05 Prozent liegt. Den Freiheitlichen bescherte die Wahl also einen Absturz vom zweiten Rang. Das Team HC Strache erhielt verhaltenen Zuspruch. Das jüngste Projekt des früheren FPÖ-Chefs erzielte bei seiner Premiere 3,12 Prozent - das ist der letzte Platz im Reigen der Gemeinderats-Parteien. Die übrigen Listen kamen auf 6,79 Prozent.

In Ottakring waren bei der Gemeinderatswahl 56 188 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,92 Prozent.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt und nach Auszählung der Wahlkarten aktualisiert.