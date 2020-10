Gemeinderat - Meidling: SPÖ unverändert stärkste Partei

Die SPÖ hat in Meidling bei der Gemeinderatswahl ihren Spitzenplatz verteidigt Mit einem starken Gewinn von 5,65 Prozentpunkten auf 47,15 Prozent bauten die Sozialdemokraten ihre Vormachtstellung noch überzeugend aus. Weit dahinter liegt mit 30,93 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die ÖVP, die auf 16,22 Prozent kam - ein starkes Plus von 8,28 Prozentpunkten. Diese massive Steigerung verhalf der Volkspartei indes zum Aufstieg vom vierten Platz. 11,02 Prozent der Wähler erreichten die Grünen - sie hielten damit de facto den Stand von 2015.

Nummer vier im 12. Bezirk wurde die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 23,53 Prozentpunkten markiert einen dramatischen Rückgang auf 8,6 Prozent für die Freiheitlichen. Die NEOS steigerten sich um 0,72 Prozentpunkte: 5,82 Prozent bedeuten ein mäßiges Plus. Lediglich 4,53 Prozent bekam die neue Partei von Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache. Die übrigen Listen kamen auf 6,65 Prozent.

In Meidling waren bei der Gemeinderatswahl 54 171 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 35,87 Prozent niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.