Gemeinderat - Josefstadt: SPÖ trotz Verlusten unverändert stärkste Partei

In der Josefstadt bleibt die SPÖ auf Platz eins. Mit 32,91 Prozent fuhren die Sozialdemokraten allerdings einen Verlust von 3,04 Prozentpunkten ein. Platz zwei ging erneut an die Grünen mit 24,32 Prozent (plus 3,2 Prozentpunkte). 20,93 Prozent der Wähler erreichte die ÖVP. Die Volkspartei geht um 6,31 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor.

Nummer vier im 8. Bezirk wurden die NEOS, die um 1,33 Prozentpunkte auf 10,95 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Massive Verluste hagelte es für die FPÖ, die 13,17 Prozentpunkte verlor und nun bei 3,79 Prozent liegt. Für die Freiheitlichen, 2015 noch auf dem dritten Platz, ist das ein unsanfter Fall. Die Rote Laterne im Kreis der Gemeinderats-Parteien geht an die neue Partei von Heinz-Christian Strache. Das Team des Ex-FPÖ-Obmanns bekam 1,48 Prozent. Die übrigen Listen kamen auf 5,62 Prozent.

In der Josefstadt waren bei der Gemeinderatswahl 15 086 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 76 Prozent.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt und nach Auszählung der Wahlkarten aktualisiert.