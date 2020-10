Gemeinderat - In der Josefstadt verliert die SPÖ, bleibt aber stärkste Partei

In der Josefstadt bleibt die SPÖ auf Platz eins. Mit 34,87 Prozent fuhren die Sozialdemokraten allerdings einen Verlust von 1,08 Prozentpunkten ein. Mit einem deutlichen Abstand von 12,67 Prozentpunkten liegen weit dahinter die Grünen mit 22,2 Prozent (plus 1,08 Prozentpunkte). 19,07 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP. Damit verbesserte sich die Volkspartei um 4,45 Prozentpunkte.

Nummer vier im 8. Bezirk wurden die NEOS, die um 1,04 Prozentpunkte auf 10,66 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Eine Schlappe muss die FPÖ hinnehmen, die 12,19 Prozentpunkte verlor und nun bei 4,77 Prozent liegt. Den Freiheitlichen bescherte die Wahl also einen Absturz vom dritten Rang. Das neue Projekt des ehemaligen Vizekanzlers und FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache bekam nur 1,91 Prozent - Platz sechs. Die übrigen Listen kamen auf 6,53 Prozent.

In der Josefstadt waren bei der Gemeinderatswahl 15 086 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 35,85 Prozent niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.