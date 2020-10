Gemeinderat - Döbling trägt weiter rot

Auch 2020 ist die SPÖ stärkste Partei in Döbling. Die Sozialdemokraten konnten 35,06 Prozent einfahren, das ist zwar um 0,6 Prozentpunkte weniger, reichte aber, um ganz oben zu bleiben. Platz zwei ging an die ÖVP, die auf 29,62 Prozent kam (plus 11,62 Prozentpunkte). 13,26 Prozent der Wähler stimmten für die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei um 3,12 Prozentpunkte.

Nummer vier im 19. Bezirk wurden die NEOS, die um 1,14 Prozentpunkte auf 10,7 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Massive Verluste gab es für die FPÖ, die 19,63 Prozentpunkte verlor und nun bei 5,54 Prozent liegt. Den Freiheitlichen bescherte die Wahl somit einen Absturz vom zweiten Rang. Lediglich 2,46 Prozent bekam die neue Partei von Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache. Die übrigen Listen kamen auf 3,38 Prozent.

In Döbling waren bei der Gemeinderatswahl 47 503 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,43 Prozent.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt und nach Auszählung der Wahlkarten aktualisiert.