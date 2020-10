Gemeinderat - Brigittenau: SPÖ mit Plus weiterhin auf Platz eins, FPÖ verliert

Die Brigittenau bleibt bei der Gemeinderatswahl in der Hand der SPÖ Mit einem sehr starken Gewinn von 7,56 Prozentpunkten auf 50,64 Prozent bauten die Sozialdemokraten ihre Vormachtstellung noch massiv aus. Weit dahinter liegt mit 36,54 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die ÖVP, die auf 14,1 Prozent kam - ein starkes Plus von 8,35 Prozentpunkten. Der Volkspartei gelang so ein massiver Stimmenausbau und der Aufstieg vom vierten Platz. 10,84 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen: Damit baute die Ökopartei etwas (0,53 Prozentpunkte) ab.

Nummer vier im 20. Bezirk ist die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Sie verlor mit 23,08 Prozentpunkten dramatisch und steht nun bei nur mehr 8,24 Prozent. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die Pinken erlangten 4,58 Prozent. Die Rote Laterne im Kreis der Gemeinderats-Parteien geht an die neue Partei von Heinz-Christian Strache. Das Team des Ex-FPÖ-Obmanns bekam 4,34 Prozent. Die übrigen Listen kamen auf 7,26 Prozent.

In der Brigittenau waren bei der Gemeinderatswahl 45 091 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 35,61 Prozent niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.