Gemeindebund hat Weichen für Riedl-Ablöse gestellt

Der Gemeindebund hat die Weichen für die Ablöse seines umstrittenen Präsidenten Alfred Riedl (ÖVP) gestellt: Eine Statutenreform, die eine Abwahl des Präsidenten ermöglicht, wurde am Freitag einstimmig angenommen. Riedl hat sein Amt im Sommer wegen Vorwürfen, er habe bei einem Grundstücksdeal in seiner Gemeinde Grafenwörth dank Umwidmungen finanziell profitiert, nur ruhend gestellt. Der Gemeindebund hofft weiter, dass Riedl einer Abwahl noch durch einen Rücktritt zuvorkommt.

Die neuen Statuten sehen u.a. vor, dass künftig die Abwahl eines Präsidenten mit Zwei-Drittel-Mehrheit bei Zwei-Drittel-Anwesenheit möglich wird. Außerdem wurde vom Bundesvorstand - er besteht aus 64 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus ganz Österreich sowie dem Gemeindebund-Generalsekretär - der Fahrplan zur Neuwahl eines Präsidenten vereinbart. "Noch vor Weihnachten werden die Landesverbände eingeladen, Wahlvorschläge für das Amt des Präsidenten zu erarbeiten", wurden die beiden Gemeindebund-Vizepräsidenten Andrea Kaufmann und Erwin Dirnberger in einer Aussendung zitiert. Als Termin für die nächste Bundesvorstandssitzung mit einer Neuwahl des Präsidenten wurde parteiübergreifend der 26. Februar 2024 vereinbart.

Bis zur Neuwahl führen weiterhin Dirnberger und Kaufmann als Vizepräsidenten die Geschäfte, das Präsidentenamt streben sie laut Medienberichten allerdings beide nicht an. Gute Chancen werden Johannes Pressl (ÖVP) vom niederösterreichischen Gemeindebund eingeräumt - schon allein, weil Niederösterreich ein Viertel der Bundesvorstandsmitglieder stellt. Zur Wahl stellen können sich grundsätzlich die zehn Landespräsidenten (Wien ist im Gemeindebund nicht vertreten, dafür haben Niederösterreich und das Burgenland jeweils einen eigenen ÖVP-und einen SPÖ-Landesverband, Anm.), Kaufmann ist die einzige Frau darunter.

Riedl ist seit 2017 Präsident des Gemeindebundes, von 1998 bis 2018 saß er als Abgeordneter im niederösterreichischen Landtag. Bürgermeister von Grafenwörth (Bezirk Tulln) ist er bereits seit 1990. Umstrittene Grundstücksverkäufe in seiner Heimatgemeinde haben Riedl seit dem Sommer unter Druck gebracht. Das Projekt "Sonnenweiher", das in Medien als "Mini-Dubai des Weinviertels" bezeichnet wurde, umfasst mehr als 200 Häuser um einen Foliensee. Riedl soll laut Berichten mit dem Verkauf von Grundstücken mehr als eine Million Euro verdient haben, im Sommer wurden weitere Geschäfte bekannt. Riedl selbst hat die Vorwürfe immer zurückgewiesen.

Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer übte in einer Aussendung am Freitag scharfe Kritik an Riedl. Die Statutenänderung sei "Höhepunkt einer traurigen Eskalation", die dieser jederzeit mit einem zeitgerechten Rücktritt verhindern hätte können. "Ein verantwortungsvoller Umgang mit seinem Amt sieht jedenfalls anders aus."