Gemeindebau-Analyse - SPÖ im Lindenhof, Pfannenstielhof und Toeplerhof wie im 18. Bezirk stärkste Kraft

Harmonisches Stimmverhalten im Lindenhof, Pfannenstielhof und Toeplerhof - dort kürte man bei der Gemeinderatswahl wie im Bezirk die SPÖ zur stärksten Liste. Im Ensemble dreier Höfe des Roten Wien erhielten die Sozialdemokraten 50,15 Prozent. Sie schneiden so deutlich besser ab als in Währing gesamt (30,63 Prozent).

Auch auf der zweiten Position hört die Partei in Bezirk und Gemeindebau auf den selben Namen: die ÖVP mit 14,33 Prozent. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landeten die Grünen, was ihrer Platzierung im 18. Bezirk entspricht. 12,24 Prozent der Urnenwähler im Lindenhof, Pfannenstielhof und Toeplerhof machten ein Kreuzerl bei der Ökopartei.