Gemeindeamt Weiler hat neues Zuhause

Vor Kurzem ist das Gemeindeamt in das ehemalige Arzthaus umgezogen.

Wo früher der Arzt ordiniert hat, ist jetzt der Bürgermeister mit seinem Gemeindeamtteam untergebracht. Seit Ende Mai befindet sich das Gemeindeamt Weiler im ehemaligen Arzthaus. Ob es eine dauerhafte oder vor-übergehende Lösung ist, wird sich erst weisen. „Es ist beides vorstellbar. Von der Größe und Aufteilung ist das Haus auf jeden Fall sehr geeignet – wir mussten nur kleine Anpassungen vornehmen“, sagt Bürgermeister Dietmar Summer, dessen Büro im ersten Stock untergebracht ist. Daneben befindet sich in der ehemaligen Elternberatung ein kleines Sitzungszimmer für bis zu 15 Personen. „Die Gemeindevertretungssitzungen werden wir weiterhin im Gemeindesaal oder bei der Feuerwehr abhalten“, erklärt Dietmar Summer.

Barrierefreies Gemeindeamt

Im Erdgeschoß sind Bürgerservice, Amtsleiter, soziale Anlaufstelle und Sanitärräume unterbracht. Im Dachboden befindet sich das Gemeindearchiv. Die Eingangssituation wurde zum Ursprung – mit Haupteingang und Mittelgang – zurückgeführt. Auf Barrierefreiheit war schon bei der Sanierung des Arzthauses vor ein paar Jahren geachtet worden. Im Inneren wurden einige Adaptierungen vorgenommen, Verbindungstüren geschlossen und kleinere Reparaturen durchgeführt. Außerdem wurde frisch ausgemalt und es mussten neue Möbel angeschafft werden. „Inklusive Möblierung sind Kosten von 262.000 Euro angefallen. Wir bekommen aber noch verschiedene Förderungen in einem Gesamtausmaß von rund 35 Prozent“, erklärt Bürgermeister Summer.

Konzept für Gemeindehaus

Hintergrund für den Umzug des Gemeindeamtes war das Anliegen, das bestehende und in die Jahre gekommene Gemeindehaus für die geplante Umgestaltung oder Sanierung freizuspielen. „Wir hätten sonst ein Ausweichlokal suchen müssen. Es hat sich daher perfekt ergeben, dass das Arzthaus jetzt aufgrund der neuen Arztpraxis in der neu errichteten Dorfmitte frei wurde“, so Summer. Die Pläne für das ehemalige Gemeindeamt wurden noch nicht fixiert – hier startet man jetzt erst den Prozess. Dabei gilt es herauszufinden, welche Nutzungen möglich, wünschenswert oder notwendig sind. Es könnte ein multifunktionaler Gemeindesaal eventuell mit Mittagstisch entstehen. „Es gibt verschiedene Ansätze von Sanierung bis Abriss und Neubau. Es ist jedoch auch alles eine Frage der Finanzierung – der Rechnungsabschluss vom letzten Jahr zeigt, dass die Finanzen angespannt sind“, führt Bürgermeister Dietmar Summer aus.