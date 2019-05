Gemeinde entschädigt Mobbingopfer

Die Streitparteien schlossen am Montag am Landesgericht Feldkirch eine gütliche Einigung zur Beendigung des Arbeitsprozesses ohne Urteil.

Demnach zahlt die Marktgemeinde Hard dem klagenden Bediensteten als Entschädigung 16.000 Euro für erlittenes Mobbing durch den Vorgesetzten. Zudem wird der Mitarbeiter in der Gemeinde ab Mitte Juni in einer anderen Abteilung tätig sein.

Die Gemeinde hat ihm zugesichert, dass er in seinem neuen Job in der Kommune nichts mehr mit seinem bisherigen Abteilungsleiter zu tun haben wird. Außerdem haben die Vertreter der Gemeinde am Montag vor Gericht in Aussicht gestellt, dass er künftig nur mit seinem Einverständnis versetzt werden kann. Das unter der Voraussetzung, dass er seine neue Tätigkeit anstandslos verrichtet.