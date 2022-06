Jede Minute Bewegung zählt – dein Fitnessangebot wartet auf dich! Egal ob Gehen, Laufen, Radeln, Schwimmen oder Skaten – in diesem Sommer zählt in Vorarlbergs Gemeinden wieder jede Minute Bewegung. Die Landesinitiative „vorarlberg >>bewegt“ lädt zum „GEMEINDE BÄTTL 2022“ ein.

Von Juli bis September werden bereits zum zweiten Mal die aktivsten Gemeinden im Lande gesucht, und zwar mit der tatkräftigen Unterstützung durch die Bevölkerung. „Alle können mitmachen und dazu beitragen, dass ihre Heimatgemeinde zur bewegungsfreudigsten in der jeweiligen – nach Einwohnerzahl gestaffelten – Kategorie gekürt wird“, so Landesrätin Martina Rüscher.

Der Startschuss fällt am 1. Juli 2022, Anmeldungen per Onlineregistrierung sind ab Montag, dem 20. Juni 2022, möglich.

Dann heißt es im dreimonatigen Aktionszeitraum fleißig Sport treiben und sich so viel wie möglich zu bewegen. Die Einladung richtet sich auch an Kinder, welchen mindestens eine Stunde Bewegung am Tag empfohlen wird. Die aktiv gesammelten Bewegungsminuten werden auf der Online-Plattform eingetragen und der jeweiligen Gemeinde gutgeschrieben.