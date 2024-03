Gelungene Premiere vor ausverkauftem Haus von Charmonie Three+

Neues Frauen-Trio Birgit Vogelsberger, Friederike Graf und Manuela Lins-Schubert liefert leckeren Musik-Cocktail.

Nach intensiver Probenphase und einem kürzlichen Gastauftritt mit den "Zitternden Lippen" war es also so weit: Die drei Musikerinnen präsentierten erstmals ihren Song-Cocktail, welcher von "Girls just wanna have Fun" oder "I will survive" bis zu "Sweet Dreams" und "Mr. Sandman" reichte. Das Besondere an all den bekannten Liedern und den bislang vielen unbekannten Musik-Juwelen wie "Eve" (Komponistin Annett Louisan) oder "Hefe" war das spezielle Arrangement. Dieses wurde nämlich für die drei Stimmen in "Kontraalt" (Vogelsberger) sowie Mezzosopran (Graf) und Alt (Lins-Schubert) großteils durchkomponiert von Alfred Dünser, der auch als Begleitung sowie mit zwei Solo-Nummern am Piano überzeugte.