Gelungene Premiere fÃ¼r â€žsâ€˜Hatler DorffÃ¤scht

Geselligkeit, Musik, Spaß und viel Bewegung gaben am Wochenende beim Fest den Ton an.

Dornbirn. Damit s‘Hatler Dorffäscht richtig gemütlich und unterhaltsam für alle wird, sorgten die Hatler Musikanten, die in Zusammenarbeit mit der Hatler Feuerwehr zum ersten Mal ein Fest in dieser Art auf die Beine stellten. „Mitanand gmüotle hio“, wie man es in Dornbirn ausdrückt, dieses Motto soll nicht nur innerhalb des Musikvereins gelten, sondern soll sich auf das ganze Dorf ausdehnen. Zwischen Kirche und Pfarrheim gab es auch für die Kinder ein abwechslungsreiches Programm. Bereits am Samstag ging es auf „Pfarrer’s Bündt“ um Spaß und Geschicklichkeit. Vereine und Gruppen aus dem ganzen Land waren zum Mitmachen eingeladen. Ganz nach Feuerwehr mutete ein Bewerb mit Wasser und Blaulicht an, bei dem sich „d‘Schottar Sportskanona“ aus Haselstauden als erstes Team beim Leistungswettbewerb kräftig ins Zeug legten. Zum Schluss ging der begehrte Wanderpokal aber an die Gruppe „d’Vierzgar“ aus dem Rohrbach. Bei der Siegerehrung überreichte Pascal Prehofer, der für den Wettbewerb verantwortlich zeichnete, einen weiteren Preis an die Erstplatzierten. Im Festzelt daneben gab dann wieder die Musik den Ton an. Die Jüngsten der Hatler Musig, die Pumuckl, machten den Anfang im musikalischen Reigen. Nach weiteren Jugendmusikgruppen und der Bürgermusik Hohenems spielte am Abend der Musikverein Concordia aus Lustenau und lieferte die Stimmung zur Grillwurst. Für das leibliche Wohl der Besucher standen die Vereinsmitglieder freiwillig im Dauereinsatz.