Gelungene NBA-Generalprobe für San Antonio und Pöltl

Die San Antonio Spurs und Jakob Pöltl haben am Freitag (Ortszeit) eine gelungene Generalprobe für die kommende Woche beginnende NBA-Saison aufs Parkett gelegt. Sie bezwangen Orlando Magic auswärts im letzten Test 100:81. Österreichs Pionier in der stärksten Basketball-Liga der Welt wusste dabei aufzuzeigen.

Der Center aus Wien, der am Montag 23 Jahre alt wird, verzeichnete in Orlando sieben Punkte, elf Rebounds, zwei Assists und einen blockierten Wurf in 23:37 Minuten. Am Brett war er damit nach LaMarcus Aldridge (15 Rebounds) zweitstärkster Spieler seines Teams. DeMar DeRozan führte den fünffachen NBA-Champion mit 20 Punkten als Scorer an.