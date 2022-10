Gelungene Lehrlingsmesse von ZUKUNFT LEHRE jetzt

Die zweite Auflage der Lehrlingsmesse der Initiative “ZUKUNFT LEHRE jetzt” ist vergangenes Wochenende in Sulzberg erfolgreich über die Bühne gegangen.

Eine Messe, 500 Besucher, 16 Betriebe und 18 Lehrberufe

Rund 500 Interessierte, Schülerinnen und Schüler wie Eltern, haben sich ein Bild der Lehrlingsinitiative gemacht. Sie haben fleißig geschnuppert, die Handwerke ausprobiert und sich informiert.

Lehre mit MEHR-Wert

Die Betriebe von ZUKUNFT LEHRE jetzt haben es sich zum Ziel gesetzt, eine qualitativ hochwertige und zukunftssichere Lehrlingsausbildung zu schaffen. Mit spürbarer Begeisterung bieten sie eine Ausbildung mit fachlichem und persönlichem MEHR-Wert. Und das heißt konkret eine Lehrstelle direkt in der Region und in kleinen Betrieben und trotzdem Ausflüge, Workshops und Fortbildungen wie in einem großen Unternehmen.

Lehrlingsmesse mit abwechslungsreichem Angebot

Damit Interessierte die Begeisterung persönlich erleben können, haben die 16 Betriebe am 7. und 8. Oktober 2022 zum zweiten Mal eine Lehrlingsmesse in Sulzberg organisiert. Mit großer Unterstützung aller umliegenden Gemeinden und der Feuerwehr Thal haben sie eine Erlebniswelt für jung und alt geschaffen. Auch die WKO, das BIFO und das MAZ Hohenems waren dabei. Rund 500 Neugierige haben an zwei Tagen fleißig gehämmert, gezimmert, gelötet und geschweißt. Pläne gezeichnet, gemauert und Butter gemacht. Für großen Spaß sorgten Geschicklichkeitsspiele mit dem Kran und dem Bagger und für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt.

16 Betriebe mit 18 Lehrberufen

Die 16 Betriebe von ZUKUNFT LEHRE jetzt bieten zusammen 18 Lehrberufe an. Und so manch eine oder einer hat die Messe mit einer zugesicherten Lehrstelle oder einem fixen Schnupperplatz in der Tasche verlassen. Wer zu wenig Zeit hatte oder die Messe gar nicht besuchen konnte, der kann sich auf der Website www.zukunft-lehre.jetzt informieren. Der MEHR-Wert hier ist, dass sich interessierte Jugendliche mit nur einer Bewerbung bei mehreren Betrieben zum Schnuppern anmelden können. So haben junge Menschen ganz einfach die Möglichkeit verschiedene Unternehmen anzuschauen und auszuprobieren, was ihnen gefällt.

Christian Raid, Geschäftsführer von Elektro Kirchmann „Bei unserer Lehrlingsmesse können junge Menschen die Handwerksberufe hautnah erleben, ausprobieren und sich ganz persönlich mit Lehrlingen, Chefs und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterhalten. Das ist einer unserer MEHR-Werte“.