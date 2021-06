Gelitin-Schau öffnet neue Einblicke ins Tiroler Landesmuseum

"Die Schönheit im Hässlichen" zeigt eine neue Ausstellung des Wiener Künstlerkollektivs Gelitin, die ab 1. Juli im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum zu sehen ist. Auf drei Ebenen sind Filmprojektionen und Installationen zu sehen. Mit "Objekten, die im ersten Moment rätselhaft und verstörend wirken mögen", soll auch eine "neue Sichtweise auf die historischen Räume" eröffnet werden, hieß es am Donnerstag anlässlich der ersten Presse-Preview.

Gelitin (auch: Gelatin) gilt als die anarchische Boygroup der heimischen Kunstszene. Ein Quartett bildet dabei die Kerntruppe: Ali Janka (geboren am 25.11. 1970), Wolfgang Gantner (geboren am 9.7.1970), Tobias Urban (geboren am 18.7.1966) und Florian Reither (geboren am 29.4.1970). Für die EXPO 2000 in Hannover schufen sie ein "Weltwunder" benanntes Tauchbecken mit Unterwasserluftblase. Für ihren österreichischen Biennale-Beitrag 2001 sprangen sie schon mal in einen venezianischen Kanal, im Salzburger Festspielbezirk erhitzte ihr "Arc de Triomphe", eine Figur, die einen Mann mit erigiertem Glied als Springbrunnen darstellte, 2003 die Gemüter. Ihre Open-Air-Großskulpturen "Hase" (2005 im Piemont) und "Nase" (2014 in der Wachau) sind witzig und unkonventionell. Und das sind nur einige wenige von zahllosen Aktionen und Performances der auch international erfolgreichen Künstler.