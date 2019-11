Geldwäsche-Vorwürfe gegen frühere Meinl Bank

Die frühere Meinl Bank, die am Freitag durch einen EZB-Beschluss ihre Banklizenz verlor, soll laut "profil" im Zentrum einer globalen Finanzstruktur gestanden sein, durch die zumindest 500 Mio. Euro aus Osteuropa an Off-Shore-Firmen geschleust worden seien. Die ehemalige Nationalbank-Gouverneurin der Ukraine erhebt Geldwäsche-Vorwürfe. Das Geldhaus bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Das Nachrichtenmagazin "profil" kündigt am Samstag in einer Vorausmeldung an, man werde am Montag, 18. November, online die "Akte Meinl" veröffentlichen. Das seien Ergebnisse einer internationalen Recherche mit dem Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), an der auch der ORF beteiligt gewesen sei. Demnach stand die frühere Meinl Bank (zuletzt: Anglo Austrian Bank, AAB) zwischen 2009 und 2015 im Zentrum einer globalen Finanzstruktur, durch welche osteuropäische Geschäftsleute und Bankiers zumindest 500 Millionen Euro schleusten. Das Geld sei von 16 konkursreifen Privatbanken in der Ukraine, in Litauen und in Lettland gekommen und bei Offshore-Firmen gelandet. Allein 113 Millionen Euro betreffen demnach den Fall eines russischen Geschäftsmannes, der an drei insolventen Banken beteiligt war.