Geldtransporter verlor 500.000 Dollar - Verkehrschaos in USA

Ein unerwarteter "Geldsegen" auf der Fahrbahn hat am Freitag im US-Staat New Jersey ein Verkehrschaos ausgelöst. Bei einem Geldtransporter öffneten sich unvermittelt die Türen und zwei Säcke mit 100-Dollar-Scheinen landeten auf einer Schnellstraße, wie US-Medien berichteten. Zahlreiche Autofahrer hielten sofort an, um das Geld aufzusammeln, wodurch es laut Polizei zu mehreren Unfällen kam.

Am Ende fehlten am Freitag fast 300.000 Dollar (rund 265.000 Euro) aus den zwei Geldsäcken, die laut dem Sender NBC News insgesamt 510.000 Dollar enthielten. “Bisher fehlen noch 293.535 Dollar”, gab die Polizei der Stadt East Rutherford westlich von New York bekannt. 11.000 Dollar seien von Bürgern zurückgebracht worden, die das Geld aufgesammelt hätten. Die Polizei warnte: Geld auf diese Art und Weise an sich zunehmen, komme einem Diebstahl gleich.