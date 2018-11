Geldangelegenheiten und finanzielle Sicherheit als ständige Lebensbegleiter

Geldangelegenheiten und das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit sind ständige Lebensbegleiter.

Was bedeutet finanzielle Vorsorge?

Jeder bzw. jede Einzelne hat eine bestimmte Vorstellung, wofür er oder sie vorsorgen möchte. Für die einen sind es die eigenen Startchancen oder die der Kinder oder Wünsche, die man sich erfüllen möchte. Für die anderen ist es die finanzielle Absicherung der Familie oder eine Pension ohne Sorgen. Der Durchschnittsösterreicher spart von Kindesbeinen an einen gewissen Geldbetrag mit meist kurzer Bindungsdauer an – was nichts anderes ist als eine Form der Vorsorge. Allerdings entgeht den meisten dabei der Blick für den mittel- oder langfristigen Horizont.