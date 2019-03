Geld- und Kreditwesen

„Die Digitalisierung, verändertes Kundenverhalten sowie laufende gesetzliche Änderungen fordern uns als Bank sehr und machen die Entwicklung neuer Dienstleistungen erforderlich.

Dass es uns in diesem Umfeld gelingt, eine erfolgreiche Bank zu sein und auch das Geschäftsjahr 2018 mit einem guten Ergebnis abzuschließen, verdanken wir unserer konsequenten Ausrichtung auf das Kundengeschäft, einem gesunden Kreditportfolio und bewusstem Kostenmanagement. Viele der Top-100-Unternehmen in Vorarlberg sind unsere Kunden. Zudem sind wir ein zuverlässiger und achtsamer Arbeitgeber in der Region für über 700 engagierte Mitarbeiter.“ Mag. Michel Haller, Vorstandsvorsitzender Hypo Vorarlberg Bank AG

„Seit fast 200 Jahren begleiten die Sparkassen Vorarlberger Unternehmer, die an sich glauben. In den nächsten Jahrzehnten werden Technologien wie Künstliche Intelligenz, Robotik oder Blockchain die Bankenwelt dramatisch verändern. Wir Sparkassen haben rechtzeitig darauf reagiert und sind gerüstet. Weiterhin wichtig bleibt uns aber die Beziehungsebene zu unseren Kunden. Am Zweck unserer Sparkasse, nämlich Chancen für die Wirtschaft und Wohlstand für die Menschen in Vorarlberg zu bringen, wird sich daher auch in einer digitalisierten Zukunft nichts verändern.“

KR Werner Böhler, Sprecher Vorarlberger Sparkassen