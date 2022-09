„Geld nicht nur anlegen, sondern vermehren“

Speziell im Private Banking zählen Kundennähe, offene Kommunikation, Vertrauen und Nachhaltigkeit. Denn nicht umsonst heißt es: „Ich vertraue dir mein Geld an.“

Die Volksbank Vorarlberg stellt dabei generell die langfristige Veranlagungsentwicklung über den kurzfristigen Ertrag. Diese Philosophie hat die Volksbank Vorarlberg als Genossenschaftsbank bei der Gründung in die Wiege gelegt bekommen und wendet diese Prämisse auch heute noch für ihre Kundinnen und Kunden im Private Banking an.

Im Hinblick auf die aktuelle globale Situation ist es nicht einfach, Geld nicht nur anzulegen, sondern auch zu vermehren, was nach wie vor möglich ist. „Mit einem guten Veranlagungsmix und mit ein wenig Geduld ist eine attraktive Rendite weiterhin möglich“, sagt Mag. (FH) Ralph Braun, Leiter des Private Banking der Volksbank Vorarlberg. „Man sollte sich – im Gegensatz zu den vergangenen zwei Jahren – aber mit Renditen im einstelligen Bereich zufriedengeben und kann somit dem realen Geldverlust aktiv entgegenwirken“, so der langjährige Veranlagungsexperte weiter. Dabei spiele auch die Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle.

Neue Pflichten durch die EU

Nachhaltige Geldanlage

Vermögensverwaltung

Der Krieg in der Ukraine, rekordhohe Inflationszahlen sowie infolgedessen restriktiver agierende Zentralbanken belasteten in diesem Jahr die globalen Aktienmärkte.

In diesem inflationären Marktumfeld lancierte das Portfoliomanagement der Volksbank Vorarlberg mit der Premium Sustainable Dividends Strategie im zweiten Quartal 2022 ein neues nachhaltiges Aktienmandat mit dem Fokus auf globale Dividendenunternehmen. Der neuen Strategie liegt der strenge Nachhaltigkeitsfilter der Volksbank Vorarlberg zugrunde, welcher auch FNG-konform ist. Ausgeschlossen aus dem Investmentuniversum werden dabei unter anderem Unternehmen, welche ihr Geld mit dem Abbau von Uran verdienen, ABC-Waffen herstellen oder gegen den UN Global Compact verstoßen. Das Mandat besteht dabei aus 40 bis 60 Dividendenaktien. Doch weshalb wurde das Mandat gerade in einer Zeit mit großen Unsicherheiten aufgelegt? Wirft man einen Blick auf die annualisierte Wachstumsrate der Dividenden im Vergleich zur annualisierten Inflationsrate im Zeitraum von 1871 bis 2021 in den USA, so wird ersichtlich, dass die Dividendenzahlungen von den Unternehmen im S&P 500 stärker angestiegen sind als die US-Inflation.