Geld anlegen und gutes bewirken

Silicon Valley-Österreicher kämpft für verantwortungsvolles Investieren.

Charly Kleissner ist in Tirol und vor allem in der IT-Welt eine Legende. Er arbeitete mit Apple-Genie Steve Jobs in den 80er und 90er Jahren zusammen und hat das Betriebssystem OS X entwickelt, auf dessen Basis jedes iPad, jedes iPhone und jeder Mac läuft.

Als er sich im Jahr 2002 mit dem damaligen Chef seines Arbeitgebers Ariba zerstritt, stieg er als Chief Technical Officer (CTO) aus und verkaufte seine Firmenanteile. Seither ist er Multimillionär. Doch er wollte, so erzählte er Marc Springer in der "Vorarlberg LIVE"-Sendung am Mittwoch, nicht einfach weiter Geld verdienen, sondern etwas Vernünftiges, etwas, das den Menschen und dem Planeten nützt, tun. "Meine Frau und ich haben uns überlegt, was wir wollen, nämlich nicht einfach die Profite nach oben maximieren, sondern es sollten Investments in soziale und ökologische Firmen sein", so Kleissner.