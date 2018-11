"Gelbwesten": Zweites Todesopfer bei Protesten in Frankreich

Im Zusammenhang mit den Protesten der Bürgerbewegung "Gelbe Warnwesten" ist in Frankreich ein zweiter Mensch gestorben. Ein 37 Jahre alter Motorradfahrer erlag am Dienstag seinen schweren Verletzungen, wie aus Justizkreisen verlautete.

Er war am Montag in Portes-les-Valence im Departement Drome im Südosten des Landes an einem Stau vorbeigefahren, der sich wegen einer Straßensperre der Demonstranten gebildet hatte, und war mit einem Lieferwagen zusammengestoßen, der wegen des Staus wenden wollte. Die Untersuchungen dauerten noch an, “aber wir haben zwei Menschen, die an Straßensperren gestorben sind”, sagte Innenstaatssekretär Laurent Nunez im Fernsehsender BFM.