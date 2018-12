"Gelbwesten"-Krise: Frankreichs Regierung kommt zusammen

Zwei Tage nach der Fernsehansprache von Staatschef Emmanuel Macron zur "Gelbwesten"-Krise kommt die französische Regierung am Mittwoch zu ihrer wöchentlichen Sitzung zusammen. Macron wird an dem Treffen in Paris teilnehmen.

Nach wochenlangen Massenprotesten der “Gelbwesten” hatte er am Montagabend milliardenschwere Zugeständnisse im Sozialbereich angekündigt. So soll der Lohn für Arbeiter, Angestellte und Beamte auf Mindestlohn-Niveau von 2019 an um 100 Euro pro Monat steigen.

Der Staatschef wird laut Elyseepalast am Nachmittag mit Vertretern großer Unternehmen zusammenkommen. Nach dem Willen Macrons sollen Großunternehmen bei der Krisenbewältigung eingebunden werden.