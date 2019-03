"Gelbwesten"-Führer Drouet zu Geldstrafe verurteilt

Einer der Anführer der französischen "Gelbwesten"-Bewegung ist wegen der Organisation nicht genehmigter Demonstration verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht erlegte dem 34-jährigen Eric Drouet am Freitag ein Strafgeld von 1.500 Euro auf. Sein Anwalt kündigte Berufung an.

Der Fernfahrer nahm nach Angaben seines Anwalts aus “beruflichen Gründen” nicht an der Urteilsverkündung teil. Das Gericht verhängte ein Strafgeld von 2.000 Euro, setzte 500 Euro aber zur Bewährung aus. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Monat Haft auf Bewährung sowie eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro gefordert.

Am 2. Jänner hatte die Polizei Drouet nahe des Pariser Boulevards Champs-Elysées festgenommen. Er soll an jenem Samstag sowie am 22. Dezember unangemeldete Kundgebungen organisiert haben.