"Gelbwesten" demonstrierten in Frankreich auch an Feiertagen

Trotz Rückgangs der "Gelbwesten"-Proteste in Frankreich vor Weihnachten haben dutzende Demonstranten der Bewegung auch an den Feiertagen auf Straßen im ganzen Land ausgeharrt. "Je mehr er uns erdrückt, desto mehr Leute werden hier sein, umso mehr miteinander vereint", sagte der Demonstrant Christophe Damiens im nordfranzösischen Somain mit Blick auf Präsident Emmanuel Macron.

“Das, was uns alle zusammenbringt, ist, dass wir es satthaben zu kämpfen”, sagte der 38-jährige Alexandre, der gemeinsam mit Frau und Kindern an der Protestaktion in Somain teilnahm.