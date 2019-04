"Gelbwesten" demonstrieren trotz neuer Zusagen Macrons

Ungeachtet milliardenschwerer Zusagen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen die "Gelbwesten" am Samstag erneut auf die Straße gehen. In der Hauptstadt Paris ist am frühen Nachmittag eine gemeinsame Demonstration mit Gewerkschaften und der Linkspartei La France Insoumise ("Das unbeugsame Frankreich") geplant. Es wird bereits das 24. Protestsamstag der "Gelbwesten"-Bewegung.

Der Schwerpunkt der Demonstrationen soll in Straßburg liegen. Die Behörden der elsässischen Stadt haben Kundgebungen im historischen Zentrum untersagt, da sie Ausschreitungen befürchten. Als Antwort auf die Sozialproteste hatte Macron am Donnerstag unter anderem Steuersenkungen im Umfang von rund fünf Milliarden Euro versprochen sowie erleichterte Volksbefragungen. Die “Gelbwesten” kritisieren nun, von den Ankündigungen profitiere vor allem die Mittelschicht.