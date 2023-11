Geländegewinne für Russen bei Awdijiwka in der Ostukraine

Bei den Kämpfen in der Ostukraine haben russische Truppen bei der Industriestadt Awdijiwka Geländegewinne erzielt. Ukrainischen Militärbeobachtern vom Montag zufolge haben sich ukrainische Einheiten aus dem südöstlich der Stadt gelegenen Industriegebiet zum Teil zurückziehen müssen. Russische Quellen hatten dies bereits am vergangenen Wochenende berichtet. Offizielle Bestätigungen lagen zunächst nicht vor.

Auf die Menschen der nur sechs Autostunden von Österreich entfernten Ukraine warte der zweite Kriegswinter. Laut einem UNO-Bericht seien mittlerweile rund 18 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer auf humanitäre Hilfe angewiesen. Darauf verwies am Montag die Hilfsorganisation Jugend Eine Welt in einer Aussendung. Es mangle an Nahrung, Wasser, Medikamenten, Unterkünften und Heizmaterial. Der beginnende Wintereinbruch verschlimmere die Situation.

"Stellen Sie sich vor, draußen schneit es, bei Ihnen in der Wohnung funktioniert die Heizung nicht, die Fenster sind aufgrund von Bombenangriffen nicht mehr dicht und Sie frieren in den eigenen vier Wänden. Für viele bei uns hier in Österreich ist so eine Situation undenkbar, für Millionen in der Ukraine leider wieder bitterkalte Realität", beschrieb Jugend-Eine-Welt-Geschäftsführer Reinhard Heiserer die Lage. Seit Beginn der groß angelten russischen Invasion Ende Februar 2022 habe die Nothilfe von Jugend Eine Welt jeweils rund 10.000 Betroffene in der Ukraine sowie in der direkt angrenzenden Republik Moldau erreicht.