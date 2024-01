Geiz ist doch geil - Verkaufsflächen im Diskont steigen

Insolvenzen, Firmenrückzüge sowie Filial- und Flächenreduktionen haben im Handel zuletzt zu einem Rückgang der Verkaufsflächen geführt. Davon ausgenommen sei der Diskont, wo die Verkaufsflächen 2023/24 um 40.000 auf 2,19 Millionen Quadratmeter zugenommen hätten, zeigt eine Erhebung der Beratungsgesellschaft Standort+Markt. "Geiz ist doch geil, wir haben im Diskont die größte Dynamik mit steigenden Verkaufsflächen", sagte Roman Schwarzenecker von Standort+Markt.

Zwar seien die zügellosen Expansionszeiten im Handel vorbei, es gebe aber Sparten, in denen Expansion stattfinde, sagte Schwarzenecker am Dienstag bei einem Pressegespräch. Stark im Trend seien sogenannte Aktionspostenmärkte wie Action oder Tedi. Mit Woolworth sei im Vorjahr ein weiterer Player aus diesem Segment in den Markt eingetreten, von dem man sich beim Standortberater noch weiteres Wachstum erwartet. Auch neue Teilnehmer würden dazukommen, so Schwarzenecker. Habe es im Jahr 2009 hierzulande erst 13 Aktionspostenmärkte gegeben, so seien es derzeit 337 Märkte.